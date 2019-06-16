العراق يرغم اميركا على استثنائه من الحظر ضد ايران

2019/06/16 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اوساط عراقية اهمية استثناء العراق من الحظر الامريكي على ايران وانعكاسه على حياة المواطن العراقي، فيما اشار خبراء الاقتصاد الى ان العراق ليس امام...

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