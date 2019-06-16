المنافذ تعلن مجمل المخالفات واحالتها إلى القضاء

2019/06/16 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها خلال اليومين 15-14/حزيران في العديد من المنافذ الحدودية.وذكرت الهيأة في بيان انه “تم ضبط وإتلاف فسائل نخيل عدد (8) مخالف دخولها لقانون الحجر الصحي في مطار البصرة.وإعادة ارسالية مكملات غذائية لعدم اكتمال الأوراق الرسمية عدد (16) كارتون في مطار بغداد […]

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