صاحب معمل الأسماك النافقة يرد على “قوات الصدمة“: قطعنا الطريق على إيران والسعودية!

2019/06/16 | 21:06

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بغداد اليوم - البصرة

رد صاحب معمل لصناعة اعلاف الاسماك في البصرة داهمته "قوات الصدمة" واعتقلت أحد العاملين ...





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