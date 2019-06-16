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صاحب معمل الأسماك النافقة يرد على “قوات الصدمة“: قطعنا الطريق على إيران والسعودية!


صاحب معمل الأسماك النافقة يرد على “قوات الصدمة“: قطعنا الطريق على إيران والسعودية!
2019/06/16 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - البصرة

رد صاحب معمل لصناعة اعلاف الاسماك في البصرة داهمته "قوات الصدمة" واعتقلت أحد العاملين ...

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