العراق يعلن حصيلة الاراضي المحترقة ويكشف الاسباب

2019/06/16 | 21:10

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بغداد:سومر نيوز

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال اكثر من شهر، والاسباب التي ا...

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