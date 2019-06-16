لتلقي العلاج.. نجم يد الشرطة يغادر إلى الهند

2019/06/16 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر نجم نادي الشرطة لكرة اليد علي عدنان، الى دولة الهند لاجراء عملية جراحية.

وقال عدنان في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"، “ساغادر يوم غد

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