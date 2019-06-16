2019/06/16 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت مذكرات الجلاد البريطاني الشهير، ألبرت بيربوينت، عن أسلوب تفكير الرجل الذي أُعدم على يديه 400 شخص على مدار 25 عام.

وكان بيربوينت يتطلع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سنوات على وفاته.. الكشف عن مذكرات "جلاّد بريطانيا") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سنوات على وفاته.. الكشف عن مذكرات "جلاّد بريطانيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).