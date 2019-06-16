ائتلاف العبادي يطالب بتقديم تفسير لإطلاق سراح نجم الدين كريم

2019/06/16 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

طالب عضو ائتلاف النصر علي السنيد، الاحد، الحكومة العراقية بتقديم تفسير لاطلاق سراح نجم الدين كريم ووصوله الى اربيل ، مؤكدا أن محافظ كركوك المقال صادرة بحقه مذكرة قبض بتهم التمرد والفساد.

وذكر

بيان اصدره السنيد تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أكد فيه أن “نجم الدين

صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية بتهم عدة، ابرزها التمرد على الدولة والتورط في ملفات

فساد”.

واوضح

في سؤال “هل اقليم كردستان جزء من السيادة العراقية ام لا؟ وهل ستطالب بغداد اربيل

بتسليمه للقضاء العراقي؟ ام ستتمرد كالعادة”.

واشار،

“ما هو مصير الادعاءات العريضة بمحاربة الفساد؟ وكيف يمكن للعالم ان يحترم السيادة

العراقية وهناك مطلوبين للعدالة يتم القاء القبض عليهم من قبل الانتربول ليتم اخراجهم

بسبب المصالح والتخادم السياسي”.

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