بعد سلسلة اعتداءات ضد رجال المرور.. الداخلية تؤكد مساندتها لهم

2019/06/16 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكدت

وزارة الداخلية، الاحد، على منع اي تجاوز ضد رجل المرور، مشددة على مساندتها لهم.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “خلال زيارة الوكيل

الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي لمديرية المرور العامة، اكد ان المديرية تمثل

الضلع الاساس في الخدمات اليومية وعلى مدار الساعة التي يحتاجها المواطن سواء عمليات

تنظيم السير وتسجيل المركبات وتدوين وتوثيق الكثير من السجلات”.

واضافت

الوزارة، أنه “تمت مناقشة وبحث العديد من الملفات، واحدة منها توفير اللوحات التسجيل

للمركبات”، مؤكدا انه “خلال اسبوع سنبدأ بعملية استلام اللوحات، لكن نحتاج

الى اجراءات تتعلق بدوائر وهيئات الاستثمار”.





وتابعت

الوزارة، أن “الخزعلي اكد ايضا على منع اي تجاوز ضد رجل المرور”، لافتا الى

ان “الوزارة باكملها مساندة لرجال المرور ضد اي اعتداء”.

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