افتتاح كنيسة مريم العذراء الكلدانية في البصرة بعد تأهيلها

2019/06/16 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت في محافظة البصرة، اليوم الاحد، كنيسة مريم العذراء الكلدانية بعد الانتهاء من اعمال صيانة وتاهيل نفذتها منظمة تمكين بتمويل من البنك المركزي العراقي

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