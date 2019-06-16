2019/06/16 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك): لاعب الطلبة نبيل صباح يودع فريقه ويكتب ( اليد الواحدة لا تصفق )

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