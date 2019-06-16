طلال الربيعي - غورباتشوف ومسؤوليته في انهيار الاتحاد السوفيتي؟!

2019/06/16 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي يعتقد الكثير من الكتاب والمعلقين الماركسيين, واني (كنت!) احدهم, ان الرئيس الاخير للاتحاد السوفيتي وزعيم حزبها الشيوعي, غورباتشوف, كان مسؤولا مسؤولية رئيسية او الى حد كبير عن انهيار وتشظي الاتحاد السوفيتي.تسعى هذه المقالة الى تفحص هذا الاعتقاد من بعض جوانبه وبقدر الامكان, لتحديد مسؤولية غورباتشوف من عدمها في حدوث الانهيار والتشظي, وذلك فقط على ضوء المعلومات المتوفرة, واني اعتقد ان ك......

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