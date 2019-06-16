2019/06/16 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد النائب عن ائتلاف الوطنية طلال الزوبعي بمقاضاة النائب عن تحالف المحور عبد الله الخربيط على اثر المشاجرة الحادة التي نشبت بينهما في باحة مبنى مجلس النواب يوم امس .وذكـر نواب لمراسل وكالة وطن للانباء ان ” الزوبعي انتقد بشدة خلافات ابناء جلدته من ممثلي المكون السني بالصراع على رئاسة اللجنة النزاهة النيابية ، وهو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوبعـي يعد بمقاضاة الخربيط ردا على مشاجرتهما بالايدي داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوبعـي يعد بمقاضاة الخربيط ردا على مشاجرتهما بالايدي داخل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).