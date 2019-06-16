تعرف على الهاتف الاكثر اماناً

2019/06/16 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعتبر خبراء أمن المعلومات أن النسخة الخام من “أندرويد ون”، التي يعتمدها نوكيا في هواتفه هي الأكثر أمنا، من النسخة المعدلة في بقية هواتف أندرويد التي تعتمدها عدد من الشركات.وحققت “نوكيا” نجاحا عبر شراكتها مع “غوغل”، بعد أن اعتمدت الأولى نظام تشغيل “أندرويد ون” كنظام تشغيل في هواتفها.​ويتمتع نظام “أندرويد ون”، […]

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