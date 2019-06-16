2019/06/16 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الله الجيزاني | لندن أحاول باستمرار أن أتفادى الأسئلة ،لأننا في زمنٍجلَّ أجوبتهُ تبدو عقاباالأرصفة التي ألفت الغيابتعطر الأبواب بروائع موسيقى الحضور ترانيمها تواكبمضامين حياةلا تألف المغامرةتحلق به بعيداًوتستلقي بحضن الريحوأنتَ تمضي منفرداًتتلوى كالسحابويحاصركَ الأرقإغفاءة قصيرةلم تبصر طريقهاظلت تحومبداخل حديقةالروح المتوهجةتغري المتأمل بالمكوثولأني في تلك اللحظاتوجدتكِ ممتلئة الرغبةهممت مسرعاًأن أطرّز قبلاتي.بين غمازتي خديكِالناعمتين ،تمرح امامي أسرابٌ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حضن الريح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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