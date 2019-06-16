بالصور.. تسونامي يضرب مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى

2019/06/16 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ضرب تسونامي من نوع جديد مكتب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان.وحمل عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق المفوض هيمن باجلان ما تعرض له مكتب المفوضية في محافظة ديالى من حالة اعتداء وتخريب متعمد للممتلكات والاجهزة المكتبية وسرقة اجهزة الحاسوب المحمولة التي توثق بيانات وتقارير رصدية خاصة بالمفوضية في مجال حقوق الانسان في المحافظة بالاضافة الى عدد من اجهزة التصوير (كاميرات).

و اضاف باجلان في بيان “نحمل رئيس الوزراء باعتبارة وزير الداخلية وكالة و الاجهزة الامنية في محافظة ديالى مسؤولية ما حصل كونها الجهة المسؤولة عن ملف الامن وحماية المؤسسات الحكومية وغيرها ، علما ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ديالى سبق وان فاتح قيادة شرطة المحافظة بضرورة تخصيص منتسبين من قوة حماية المنشآت ( FPS) وكان الرد بأن القيادة تعتذر لعدم توفر العدد الكافي من المنتسبين لديها.

وتابع “تؤكد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق على ان من لدية اية معلومات بشأن الحادثة ودوافعها الاجرامية تقديمها الى الجهات الامنية او مكتب المفوضية في محافظة ديالى وستتكفل له الجهات المسؤولة في مفوضية حقوق الانسان بإستلام المعلومات بسرية تامة كون ذلك من صلب عملها وفق الولاية القانونية الممنوحة بحسب قانون (٥٣) لسنة (٢٠٠٨) المعدل”.

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