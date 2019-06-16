نواب: عودة نجم الدين تعني التمرد على القضاء العراقي

2019/06/16 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



وصف نواب المكون العربي في مجلس النواب عودة نجم الدين كريم الى العراق واستقباله من رئيس اقليم كردستان بأنه تمرد على القضاء العراقي مطالبين بتفعيل مذكرات القبض بحقه.

وفقال بيان عن النواب، اليوم، “تفاجأ الجميع من خبر استقبال رئيس اقليم كوردستان العراق للمطلوب للقضاء العراقي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم والمتهم بملفات فساد كبيرة اضافة الى اقحامه محافظة كركوك بمشاكل لا تعد ولا تحصى ومنها اشرافه على تهديم عدد كبير من دور المواطنين العرب وكذلك اكثر من 130 قرية عربية وناحية وايضا تعامله العنصري مع مواطني محافظة كركوك وبالاخص المواطنين العرب”.

واضاف البيان “لا يمكن ان ننسى كيف حرض مواطني كركوك على محاربة قواتنا الاتحادية عندما دخلت الى المحافظة في 16/10/2017 واخر جريمة هو تسميته قبل اشهر قليلة القوات الحكومية بالقوات المحتلة وانه يجب شن حرب لاخراجها من كركوك”.

وفي الوقت الذي دعا نواب المكون العربي مجلس القضاء الاعلى الى تفعيل مذكرات القبض الصادرة بحق المتهم نجم الدين كريم، فاننا في الوقت نفسه طالبوا الحكومة العراقية “ان لا ترتضي لنفسها ممارسة دور المتفرج فهذا لا يليق بحكومة تمثل الشعب العراقي”.

واضاف البيان “سننتظر الايام القادمة وما ستفعله الحكومة العراقية لالقاء القبض على المتهم اعلاه وبعكسه فان الحكومة تكون قد اعلنت عن موت المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والا ما قيمة هذا المجلس مع الحرية التي يمتلكها الفاسدون”.

وكان محافظ كركوك السابق قد عاد من لبنان حيث احتجزته السلطات هناك بناء على مذكرات قضائية عراقية، غير انه اطلق سراحه بعد تدخلات سياسية ليعود الى اربيل اليوم .

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