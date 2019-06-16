2019/06/16 | 21:33

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وزير الإعلام اليمني: سنفاجئ دول العدوان بسلاح لا يمتلكه أحد في المنطقة

وزير الاعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي يؤكد للميادين

الاستمرار في ضرب الأهداف العسكرية وتوسيعها إذا لم يتوقف العدوان

على اليمن، ويشير إلى أن "دول العدوان والعالم ستتفاجىء بالسلاح

والقدرات التي نمتلكها" و"الإمارات مشمولة في بنك الأهداف وهي الآن

تتحسس رأسه".



وخبير عسكري يؤكد بدوره "قدراتنا العسكرية تطورت بألاف

المرات عن ذي قبل".قال وزير الاعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي في حديث

للميادين اليوم الأحد "نحن سنستمر في ضرب الأهداف العسكرية وسنتوسع

إذا لم يتوقف العدوان".وأضاف "سنفاجئ دول العدوان بقدرات تتزايد مع الوقت وسيتفاجأ العالم

بامتلاكنا سلاحاً لا يمتلكه أحد في المنطقة"، موضحاً "أهدافنا تتسع في

السعودية والإمارات ونختار منها ما يؤثر على النظام واستراتيجيته من

دون المس بالمدنيين".ولفت إلى أن "الإمارات مشمولة في بنك الأهداف وهي الآن تتحسس

رأسه".الشامي أكد قائلاً "أي دولة تشارك في العدوان يجب أن تقوم بحساباتها

الآن فأدوات الصراع ستتغير"، و"أي دولة تشارك في العدوان هي ضمن

أهدافنا".وتابع "المعادلة التي أرسيناها هي بعد استنفاد الوسائل الدبلوماسية"،

ومؤكداً "المعادلة التي أعلناها تحمل المسارين الدبلوماسي والعسكري"،

ومشدداً "كل الاحتمالات العسكرية مفتوحة وهناك سلاح لدينا يتميز

بالمدى البعيد والقدرة الكبيرة والتخفي".

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