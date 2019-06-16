2019/06/16 | 21:33

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مراسلنا في فلسطين: إندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بيت لحم

مراسلنا في فلسطين: إندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة

تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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