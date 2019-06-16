2019/06/16 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن حدوث جرائم “مقززة”، وفيما عدتها بانها الاولى في تاريخ المحافظة، دعت المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني الى التدخل.وقال قائد شرطة المحافظة العقيد غالب العطية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مراكز الشرطة في ديالى سجلت في الفترة الماضية سلسلة جرائم بشعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن جرائم “مقززة” تحدث للمرة الأولى بتاريخ ديالى وكالة خطوة برس.

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