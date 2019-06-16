2019/06/16 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يعيد نشر خبر اسيوشتد برس عن قصف قاعدة البكر الذي نشرته قبل 5 ايام ترجمة خولة الموسوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/16 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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