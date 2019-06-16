لماذا لم تكن العام الماضي!!حصيلة 30 يوما من حرائق الحنطة

2019/06/16 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال اكثر من شهر، والاسباب التي ادت الى احتراق الاراضي.وكر في بيان ان “عدد حوادث حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨ أيار ٢٠١٩ لغاية يوم ١٥ حزيران ٢٠١٩ في عموم العراق بلغ ٣٠٧ حادث”، مشيرة الى أن “المساحة المحترقة بلغت ٤٨٣٧٠ دونم، فيما بلغت...

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