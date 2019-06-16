2019/06/16 | 21:36

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عاجل | رويترز: رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يقول إنه لن يقبل بإجراء محادثات سلام مع خليفة حفتر

عاجل | رويترز: رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يقول

إنه لن يقبل بإجراء محادثات سلام مع خليفة حفتر

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