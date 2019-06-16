2019/06/16 | 21:36

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اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به

اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ

الإطاحة به

متابعة - كلمة

وجهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات للرئيس الرئيس السوداني

السابق عمر البشير يوم الأحد بينما ظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به

في أبريل نيسان الماضي.

وذكر شاهد من رويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية

التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند

كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وبدا البشير إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله وسار برشاقة من

السيارة إلى المبنى وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه.



وبعد دقائق

خرج متجهم الوجه بعد توجيه المدعين اتهامات له.

وقال علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات

المالية ”النيابة استدعت اليوم المتهم الرئيس السابق ووجهت له تهم

حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية وأبلغته بحقه في

الاستئناف“.

ورفض محامو البشير الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل نيسان بعد 16 أسبوعا من

الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاما.



وهو محتجز في سجن في خرطوم

بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

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