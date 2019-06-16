الجمارك: تسجيل إيراد يومي تجاوز المليار وربع المليار دينار في البصرة

2019/06/16 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، عن تسجيل ايراد يومي تجاوز المليار وربع المليار دينار في مركز جمرك بوابة البصرة، فيما لفتت الى مصادرة ٤٨٤١ كارتون من مادة زيت المحركات لعدم وجود اوراق رسمية بها.

وقالت الهيئة في بيان تلقى موقع الغدير نسخة منه، إن "مركز جمرك بوابة البصرة سجل، يوم أمس، ايراداً يومياً تجاوز المليار وربع المليار دينار في سلسلة من الانجازات التي تحققها المراكز الجمركية في موانئ البصرة كان آخرها تحقيق جمرك أم قصر الشمالي ايراد يوم الجمعة الماضية تجاوز فيه المليار دينار، ويأتي هذا في خضم التحديات وانعدام أبسط متطلبات العمل الجمركي في المنافذ الحدودية".وأضافت الهيئة، أن "السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة قامت أيضا اليوم الأحد بإعادة إصدار ٣ حاويات حجم ٤٠ قدم تحتوي على (٤٨٤١) كارتون من مادة زيت المحركات لعدم وجود أوراق رسمية بها".يذكر أن الهيئة العامة للجمارك مسؤولة على عمليات الاستيراد والتصدير في كافة المنافذ الحدودية والمطارات وتقوم مراكزها العاملة هناك باستيفاء الرسوم الجمركية لترفد بها خزينة الدولة كثاني ايراد بعد ايرادات النفط.انتهى.ص.هـ.ح.

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