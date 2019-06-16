مكافحة مخدرات اربيل: ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة

2019/06/16 | 21:37

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اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في المديرية العامة لاسايش (امن) اربيل ، اليوم الاحد، عن تمكنها من ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ، انه في ليلة 15 حزيران 2019، تمكنت المديرية من ضبط ومصادرة 48 كليوغراما و700غراما من المواد المخدرة، لافتا الى ان المديرية كانت لديها معلومات مسبقة بهذا الصدد.

ووفقا للبيان فان ضباط ومنتسبي مركز مكافحة المواد المخدرة في حاج عمران التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرة وبعد متابعة دقيقة وحثيثة والمواجهة استطاع ضبط كمية 48كيلو و700 غراما من المواد المخدرة من نوع الهيرويين.

ولم يشر البيان الى مزيد من التفاصيل حول الجهة التي كانت بحوزتها المواد المخدرة ولا الجهة القادمة منها.

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