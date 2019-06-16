الصدر يطالب بقطع أيادي المليشيات والأحزاب المتحكمة بوزارة الكهرباء

2019/06/16 | 21:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، الأحد، 16 حزيران، 2019، إن المكتب السياسي للحزب شكل لجنة لمقابلة رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف، مسرور بارزاني لحسم العديد من الملفات.

وأوضح فقي، في تصريح خاص لـ(بغداد

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر كردي مطلع، اليوم الأحد، عن تدخل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني شخصيا لإنهاء ملف محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، وتسوية قضيته مع الانتربول، فيما رجح إجراء الأخير زيارة لبغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد ا

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