الجهات الأمنية في ديالى تكشف شخصية قاتل الطفلة “زهراء”

2019/06/16 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شرطة محافظة ديالى، عن تفاصيل وملابسات جريمة قتل طفلة نحرا بقضاء الخالص التابع للمحافظة.

وكشف مدير شرطة المحافظة فيصل العبادي في تصريح، عن اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم، في جريمة نحر طفلة زهراء، البالغة من العمر خمس سنوات، في حي الزهراء بقضاء الخالص، فيما أكد امين عام مجلس المحافظة هوشيار إسماعيل، ان الجاني من أقارب الضحية، واعترف بإرتكابه الجريمة، مبررا ذلك بوجود مشكلة اجتماعية، نتج عنها خلاف وشجار مع والد الطفلة، أدت الى قتله الضحية.

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