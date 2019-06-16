نائبة عن سائرون: الاسكان تنتظر اجابة وزارة التخطيط للمباشرة بطريق البتيرة

2019/06/16 | 21:40

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..قالت النائبة عن تحالف سائرون منتهى الطيباوي ان نواب القائمة عن محافظة ميسان ناقشوا مع وزير الاسكان والاعمار بنكين ريكان ريكاني، اليوم الاحد، عدة ملفات مهمة تخص مشاريع الوزارة في المحافظة.

واضافت الطيباوي في بيان صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه ان وزير الاسكان والاعمار والبلديات اكد للنواب “ان الوزارة اكملت كافة متطلبات الادراج وارسلتها الى وزارة التخطيط وبانتظار الاجابة”

واشارت الى نواب ميسان ناقشوا مع الوزير عدد من المشاريع المتوقفة والمتلكئة المهمة في محافظة ميسان، منوهة الى ان الموضوع الاهم كان مشروع طريق البتيرة (طريق يا حسين) والذي بات يسمى محليا (طريق الموت) لكثرة الحوادث فيه

واوضحت ان هذا الطريق الحيوي يربط ميسان بمحافظات الجنوب والفرات الاوسط وهو الطريق الذي يسلكه ابناء المحافظة وحتى الزوار من ايران الى العتبات المقدسة

ولفت الطليباوي الى ان هذا الطريق قد حصد ارواح الكثير من ابناء المحافظة ومن الزوار الإيرانيين في زيارة الاربعين كل عام

من جانبهم عبرالنواب عن تأكيدهم بالمتابعة المستمرة لإنجاز المشروع خلال فترة قصيرة حيث ستكون لهم زيارة لوزارة التخطيط ولقاء مع الوزير والكادر المتقدم للوزارة للإسراع بإنجاز المشروع.

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