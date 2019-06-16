استئناف العمل بمجمع العزيزية السكني بعد توقف لعدة أعوام

2019/06/16 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الأحد، استئناف العمل بمجمع العزيزية السكني بعد توقف بسبب الأزمة المالية، مبينا ان نسب الانجاز وصلت إلى 48%.

وقال عضو المجلس

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