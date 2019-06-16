2019/06/16 | 21:41

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طقس صحو مع قطع من الغيوم وانخفاض بدرجات الحرارة ليوم غد الاثنين

بغداد/...توقعت هيئة الانواء الجوية، الأحد، أن يكون طقس يوم غد الإثنين، صحواً مع قطع من الغيوم في عموم البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الوسطى.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن "المنطقة الوسطى في البلاد ستشهد يوم غد الإثنين، طقساً صحواً مع قطع من الغيوم، وانخفاض درجات الحرارة قليلاً، اما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة".

وأضاف البيان، أن "المنطقة الشمالية ستشهد طقساً صحواً مع قطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، أما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة".

ولفت، إلى أن "المنطقة الجنوبية ستشهد طقساً صحواً مع قطع من الغيوم، و لا تغير في درجات الحرارة، أما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة".انتهى 1

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