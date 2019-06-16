2019/06/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يقدم 10 حلول لأزمة الكهرباء ويعتبر مقولة الخطيب استهزاء بالشعب

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