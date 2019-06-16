2019/06/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، اليوم الاحد، عن تبنيه خيار المعارضة السياسية الدستورية البناءة، فيما بين انه سيلتزم بهذا الخيار على كافة الأصعدة.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “عقد المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني اجتماعاً استثنائياً اليوم الاحد، في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تيار الحكمة يعلن رسميا عن تبنيه خيار “المعارضة السياسية البناءة” وكالة خطوة برس.

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