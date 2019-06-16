2019/06/16 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من زقورة أور الى شارع الحبوب - رحال - الحلقة ٣٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4AgBObStMHg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من زقورة أور الى شارع الحبوب - رحال - الحلقة ٣٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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