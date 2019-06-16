2019/06/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4AgBObStMHg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من زقورة أور الى شارع الحبوب - رحال - الحلقة ٣٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من زقورة أور الى شارع الحبوب - رحال - الحلقة ٣٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).