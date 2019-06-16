البنتاغون يعيد نشر خبر اسيوشتد برس عن قصف قاعدة البكر الذي نشرته قبل ايام ترجمة خولة الموسوي

2019/06/16 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد البنتاغون نشر خبر لاسيوشتدبرس الامريكية حول قصف قاعدة البكر في تكريت قبل 4 ساعات كانت قد قد نشرته الوكالة قبل ايام

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