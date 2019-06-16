“بالفيديو” سعد الجنابي يعزز الجبهة المناوئة لحكومة عبد المهدي ويعلن المعارضة

2019/06/16 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أصدرت الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي بياناً مهماً باختيار الحزب طريق المعارضة السياسية.وطالبت الأمانة العامة بجلاء الفساد والقصاص من الفاسدين والقيام بالاصلاحات وتقديم الخدمات وتشغيل العاطلين عن العمل وبسط الامن والحفاظ على هيبة العراق في المجتمع الدولي وفيما يأتي نص البيان : “لقد صبرت طويلاً على الفساد والمفسدين ، وتأملت […]

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