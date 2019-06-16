2019/06/16 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الطلبة تقرر خصم 50 ‎%‎ من عقود لاعبي فريق الكرة ومعاقبة اللاعب سيف سلمان لنهاية الموسم

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