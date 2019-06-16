نتانياهو يدشن مستوطنة “ترامب” في الجولان المحتل

2019/06/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

دشن

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان

المحتلة باسم “رامات ترامب” تكريما للرئيس الأميركي.

وكان

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد اعترف في 25 مارس الماضي بسيادة إسرائيل على الجزء

الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع

الدولي.

وعقد

مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسة في خيمة بمرتفعات الجولان، بحضور السفير الأميركي ديفيد

فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة “رامات ترامب”.

ولا

يزال نحو 18 ألف سوري يقيمون في الجولان المحتل، يرفض معظمهم الجنسية الإسرائيلية،

مع نحو 20 ألف مستوطن يهودي.

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