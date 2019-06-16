عبدالمهدي على المحك.. تيار الحكمة ينضم إلى كتلة النصر ويعلن تبنيه خيار المعارضة

2019/06/16 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن تيار الحكمة

الوطني بزعامة عمار الحكيم تبنية خيار المعارضة، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء

اليوم الاحد.





وذكر التيار في بيان

تلقى “النور نيوز” نسخة منه أنه ” المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني

عقد اجتماعاً استثنائياً بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٦ في المقر المركزي للتيار ، تدارس فيه الأوضاع

السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع إلى

جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد

العام في عراقنا العزيز”.

وأضاف

البيان، أنه “بناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها

المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن( تيار الحكمة الوطني ) عن تبنيه لخيار

( المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة ) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري

وما يقتضيه وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني”.

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