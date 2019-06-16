نيجيريا.. مذبحة تسفر عن 34 قتيلا والشرطة جاءت بعد ساعات من وقوعها

2019/06/16 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، أن عصابة مسلحة قتلت 34 شخصا على الأقل في هجمات على قرى بشمال غرب البلاد ضمن موجة عنف تحمل الحكومة

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