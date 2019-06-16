2019/06/16 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشباب والرياضة تمنح سلفة طوارئ لاتحادي الكاراتيه والجوجيتسو

بغداد/...وافق وزير الشباب والرياضة احمد رياض، الاحد، على منح سلفة طوارئ لاتحادي الكاراتيه والجوجيتسو.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس اتحاد الكاراتيه عادل عيدان ورئيس اتحاد الجوجيتسو مخلص حسن،اليوم الاحد.

وقال رياض في بيان، انه تم الاتفاق مع الرقابة المالية على عدم وجود معايير في عقد المدرب ووضعنا استثناءات مالية في العمل الفني الرياضي، مشيرا الى ان الموازنة المالية للاتحادات تناقش وفق أسس علمية وتصرف لهم.





ووجه وزير الشباب والرياضة، لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها على وفق القرار رقم 60 لسنة 2019 لمجلس الوزراء والمعدل بالقرار 140 لسنة 2019 عن اللجنة الخماسية الدكتور حسن علي كريم، بدراسة منهاج الاتحادين بعد تقديمهما.انتهى1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة تمنح سلفة طوارئ لاتحادي الكاراتيه والجوجيتسو) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة تمنح سلفة طوارئ لاتحادي الكاراتيه والجوجيتسو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).