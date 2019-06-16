نص بيان تيار الحكمة الوطني في إعلانه المعارضة السياسية

2019/06/16 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن تيار الحكمة الوطني، اليوم الأحد، ذهابه لخيار المعارضة السياسية.وجاء في نص بيان التيار “عقد المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني اجتماعاً استثنائياً اليوم الأحد في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء ...

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