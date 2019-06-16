اردوغان يهاجم ماكرون …. أنت.. ما هي صفتك؟

2019/06/16 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ردا على مطالبته تركيا بوقف عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.وفي كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في اسطنبول، قال أردوغان، مخاطبا ماكرون: “ماذا تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك […]

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