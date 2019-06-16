2019/06/16 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقيت حسناء روسية اشتهرت بممارستها للعبة “البوكر” عبر الإنترنت، مصرعها في موسكو الأسبوع الفائت، وذلك بعد تعرضها للصعق الكهربائي بينما كانت تستخدم مجفف الشعر أثناء استحمامها.ونقلت “فوكس نيوز” عن وسائل إعلام روسية قولها، إنه تم العثور على جثة ليليا نيفيكوفا البالغة من العمر 26 عاما، من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع حسناء روسية بسبب مجفف شعر وكالة خطوة برس.

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