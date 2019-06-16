تعرف على أكثر دول مديونية عالية في العالم لـ 2019 وترتيب العراق

وصعد الدين في اليونان خلال شهر نيسان/أبريل إلى 181.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.
وكان السبب الأكبر في الزيادة من 176.2% في 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو في إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذي اكتمل في الصيف الماضي.
السودان كان نصيبها المركز الثالث في القائمة، بمديونية وطنية بلغت 176.02% من ناتجها المحلي الإجمالي".أما فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها الحالي 32,779,868 مليون نسمة، والتي تعاني حاليا من صعوبات اقتصادية خطيرة، احتلت المرتبة الرابعة بديون وطنية 161.99٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.وجاءت لبنان التي يبلغ سكانها 6.065.922 بالمرتبة الخامسة، إذ بلغت نسبة الدين فيها 160.57% من ناتجها المحلي الإجمالي.وجاء العراق ايضا ضمن القائمة بحجم مديونية 54.44% من الناتج المحلي.
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