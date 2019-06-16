ما هو أفضل وقت للنوم؟

2019/06/16 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تثبت جميع الدراسات أن عدم الحصول على نوم كاف يمكن أن يؤثر على مزاج الشخص وإنتاجيته وحتى مظهره العام طوال اليوم.ويمكن لليلة نوم سيئة أن تغير لون الجلد وحيوية العيون بالإضافة إلى إمكانية ظهور المزيد من التجاعيد التي لم تكن موجودة من قبل.ووجد عدد من الخبراء أن النوم الجيد يمكن أن […]

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