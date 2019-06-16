تيار الحكمة يسلك طريق المعارضة

2019/06/16 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اليوم الخميس، ذهابه الى طريق المعارضة البناءة.وذكر المكتب السياسي للتيار انه “عقد اجتماعاً استثنائياً بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٦ في المقر المركزي للتيار ، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص ، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز”.

واضاف “بناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن( تيار الحكمة الوطني ) عن تبنيه لخيار ( المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة ) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني”.

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