العتبة العلوية تعلن توفر وظائف لفنيين وحرفيين

2019/06/16 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- سياسية- كلكامش برس؛ دعت العتبة العلوية المقدسة كل من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة للتقديم, خلال مدة أقصاها (١٠) أيام من تاريخ نشر الإعلان وذلك عبر ارسال رسالة sms الى الرقم (07802190903) يذكر فيها (الاسم الثلاثي/ المواليد / التحصيل الدراسي /محل السكن / الاختصاص المطلوب), وفق الضوابط الآتية :.أن يكون عمر المتقدم على […]

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