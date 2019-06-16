2019/06/16 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قررت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، فرض عقوبات مالية بحق لاعبي فريق الكرة بعد تدني المستوى الفني وتراجع نتائج الفريق في الدوري الكروي الممتاز.وذكرت الادارة في بيان ان “الادارة قررت خصم 50 ‎%‎ من قيمة عقود لاعبي الفريق بعد تدني المستوى وتراجع نتائج الفريق”.واوضحت ان “الادارة قررت معاقبة اللاعب سيف سلمان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الطلبة تفرض غرامات مالية على لاعبي الفريق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الطلبة تفرض غرامات مالية على لاعبي الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).