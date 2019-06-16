2019/06/16 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام ثلاثية التشوش: يناير، الشرعية، الاصطفاف !"توجد سجون كثيرة، ولكن المسئولين عن جرائم الاغتيال بسبب سوء التغذية لا يسجنون فيها، لانهم يملكون المفاتيح.""سوء التنمية في امريكا اللاتينية"رينيه ديموت. يعيش أهل بلدييعيش أهل بلديوبينهم مفيشتعارف يخلى التحالف يعيشتعيش كل طايفهمن التانيه خايفهوتنزل ستاير بداير وشيشلكن فى الموالد......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد علام - ثلاثية التشوش: يناير، الشرعية، الاصطفاف !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد علام - ثلاثية التشوش: يناير، الشرعية، الاصطفاف !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).