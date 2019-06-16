2019/06/16 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشيخ عزام: على العرب إعادة النظر في مواقفها من إيران

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، إن

الاتهامات الجاهزة ضد إيران دليل على النوايا السيئة لدى أمريكا

و"إسرائيل"، ومن الواضح أن موقف إيران من فلسطين وإصرارها على

استقلالية قرارها واقتصادها هما السبب وراء هذه الحرب، داعيا الدول

العربية الى اعادة النظر في مواقفها من إيران.وحول الاتهامات الأمريكية والسعودية والإسرائيلية لإيران بالوقوف خلف

استهداف الناقلتين في بحر عُمان، قال عزام في حديث خاص لـ "فلسطين

اليوم" :" من المؤكد أن هناك محاولة أمريكية-إسرائيلية واضحة لحصار

إيران ومعاقبتها على مواقفها، من القضية الفلسطينية، واستقلال القرار

الإيراني ورفضها الإذعان للأمريكان.



لافتاً إلى أن #أمريكا لا تريد أن

تكون إيران مستقلة وتقف في وجه سياستها التدميرية في العالم.وأضاف، أن هناك محاولات محمومة في هذا الإطار وإدارة #ترامب تخلت عن

كل الأعراف الدبلوماسية وتمارس حربا مجنونة ضد إيران على جميع الصعد،

وتحاول تحريض دول المنطقة ودول العالم في هذه الحرب، معرباً عن أسفه

أن هناك بعض الدول العربية تظن أن وقفوها مع أمريكا يمكن أن يفيدها،

مشدداً على أن من يسير في هذا المسار هو خاطئ وواهم.وأكد أن علاقة مستقرة ومتوازنة بين إيران والعرب ستعود بالخير على

المنطقة والأمة الإسلامية وستساهم في الوقوف في وجه السياسية

الامريكية.وبشأن #مؤتمر_البحرين الإقتصادي، أجزم أن ورشة البحرية و #صفقة_القرن

ستفشلان؛ لكن إذا كان هناك تراخي من بعض الدول العربية فهذا سيرتب

معاناة للشعب الفلسطيني وسيعطي "إسرائيل" فرصة للمضي في خططتها، وفرصة

لترامب للتجبر أكثر.

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